قالت مديرية أمن بنغازي، إنها باشرت في إعداد خطة أمنية لتأمين المدينة، عبر تفعيل المربعات الأمنية.

وأضافت المديرية، أن رئـيس الغرفة الأمنية المشتركة، ومدير أمن المدينة، العميد عادل عبد العزيز، أمر بـإعداد خطة أمنية معلوماتية مشتركة لتأمين بنغازي، تشمل كل الأجهزة الأمنية، والقطاعات العسكرية المشاركة، لضبط الشارع العام، والتجاوزات الأمنية.

