قالت الشركة العامة للكهرباء، إن خروجا مفاجئا لبعض وحدات التوليد، أدى إلى حدوث إظلام تام الليلة الماضية، بالمنطقتين الغربية والجنوبية.

وقالت الشركة أن السبب هو إرجاع بعض المواطنين الأحمال من بعض محطات التحويل بالمناطق دون علم غرفة التحكم الرئيسية، إضافة رفض بعض المناطق والمدن الدخول في عملية طرح الأحمال.

