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“شمال أفريقيا- السبيعة” يرفع سقف السحب

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بلدية السبيعة اليوم لكافة عملاء فرع مصرف شمال إفريقيا في البلدية عن قرار فرع المصرف برفع سقف السحب عند أربعة آلاف دينار للفرد.

من جهتها قالت إدارة المصرف عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك الأسبوع الماضي، إنها عملت على تخصيص فرع سحب بديل لأصحاب المعاملات المتعثرة من بينها السحب النقدي، وطالب المصرف أصحاب الحسابات في فروع وادي الربيع وسيدي السايح وقصر بن غشير وسوق الخميس بإتمام عملياتهم المصرفية ومراجعتهم للفرع الرئيسي في طرابلس، في الفترة مابين الأول والخامس من أغسطس الجاري، وكان المصرف المركزي في طرابلس قد أعلن الأربعاء الماضي عن تخصيص 50 مليون دينار لفروع المصارف الأربعة عشر الموزعة في مدينة طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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