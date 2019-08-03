سلاح الجو يستهدف قوات الوفاق شرق مصراتة

أعلنت قاعدة الوطية الجوية أن سلاح الجو الليبي استهدف قوات حكومة الوفاق بمحور طريق الرملة وبوابة السدادة شرق مدينة مصراتة بضربات قاسية وقاضية.

وفي سياق منفصل أعلن المكتب الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي توقف الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار آخر بعد تعرضه للقصف.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح عشرات الاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيل و 5752 جريح بينهم مدنيي

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