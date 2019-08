دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتوفير 88 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمهجرين واللاجئين والمهاجرين في ليبيا خلال العام الجاري.

وقالت المفوضية في بيان، إن عدد طالبي اللجوء المسجلين والموجودين على الأراضي الليبية تجاوز ال50 ألف لاجئ، مشيرة إلى أنها زارت مراكز الاحتجاز في ليبيا لأكثر من 700 مرة لمتابعة ظروف الاحتجاز.

