وزير صحة المؤقتة يفتتح عدة أقسام بمركز أمراض القلب

المتوسط

افتتح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب برفقة مدير عام المركز الوطني لأمراض القلب بنغازي طاهر الفضلي، عدد من أقسام العيادات والعناية المركزة وقسم الاسعاف بعد أعمال التوسعة والتطوير في المركز.

من جانبه أثنى وزير الصحة على كل كوادر والعاملين في النظام الصحي في ليبيا، مشيرا إلى أنه لولا تضافر جميع الجهود لما أحدثنا اَي خدمة في قطاعنا الصحي.

وأكد عقوب إن العلاقة المميزة التي تربط كافة العاملين بالقطاع الصحي الليبي تعود بثمارها على المريض والطبيب والنظام الصحي بشكل كامل، مشيراً إلى أن أهداف الوزارة تتلاقى بشكل كبير، بل تتطابق مع أهداف وتوصيات رئيس الحكومة الليبية المؤقتة ، حيث يحتل المواطن والمريض الليبي المرتبة الأولى في سلم الأولويات .

