منظمة حقوقية تعلن قبولها شكاوى ضحايا العنف بكافة أشكاله

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عزمها قبول الشكاوي المُتعلقة بضحايا النزاعات المسلحة ، والعمليات العسكرية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها تعتزم قبول شكاوى ضحايا عمليات الخطف والتعذيب، والتغييب، والإخفاء القسري على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، وشكاوى ضحايا عمليات الإعدام، والتصفيات الجسدية خارج القانون للمدنيين و لأسري الحرب من جميع أطراف النزاع المسل ، ضحايا عمليات سلب الممتلكات ، والسطو والاستغلال للممتلكات الخاصة، وشكاوى ضحايا عمليات سلب الممتلكات ، والسطو والاستغلال للممتلكات الخاصة، إضافة إلى قولها شكاوى ضحايا عمليات التهجير القسري، والنزوح الجماعي .

وأوضحت اللجنة أنها ستقبل أيضا الشكاوى المتعلقة بالأفعال التي تُشكل جرائم وفق التشريعات الوطنية النافذة، والقانون الدولي الإنساني، وذلك في الفترة من 4_4_2019 وإلى غاية الآن ومن جميع الأطراف، حتى نحاول تخفيف الآثار المترتبة علي تِلك الأفعال (وفق ماهو مُتاح)، وعدم إفلات الجُناة من العقاب.

كما أن ستقبل شكاوى أصحاب الإصابات للأهداف والمرافق المدنية والطبية والأحياء والمناطق السكنية جراء القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة على الأحياء السكنية المدنية المكثضة بالسكان المدنيين بمناطق النزاع والتوثر.

وطالبت اللجنة مقدمي الطلبات بتقديمها مكتوبة ومقرونة بما توفر من أدلة وإثباتات، من وثائق وصور ومقاطع الفيديو على بريد الصفحة، أو على البريد الإلكترونى ( [email protected] )، مؤكدة ضمان السرية التامة للمعلومات والأدلة التي يقدمها اهالي الضحايا والمتضررين.

