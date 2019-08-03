خلال زيارة المشير حفتر للقاهرة.. مصر تؤكد دعمها للجيش في مكافحة الإرهاب

ليبيا – أكدت السلطات المصرية دعمها للجيش بمكافحة الإرهاب في ليبيا وذلك خلال زيارة يقوم بها القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر إلى القاهرة.

مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه قال وفقاً لوكالة “نوفا” الايطالية اليوم السبت: “إن حفتر التقى فور وصوله إلى القاهرة بقيادات الجيش المصري وعدد من أعضاء الحكومة المصرية ومن المزمع أن يلتقي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت لاحق.”

وأشار المصدر إلى أن القيادات المصرية كافة أجمعت على أهمية محاربة الجماعات الإرهابية في ليبيا من أجل سلامة وأمن البلدين والأمن والسلم الدوليين.

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