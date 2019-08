المتوسط

أعلنت بلدية السبعية أن إدارة مصرف شمال افريقيا فرع السبيعه أعلنت تعديل سقف السحب النقدى لكل زبون.

وأوضحت الإدارة أن سقف السحب المسموح به يصل إلى مبلغ 8000 دينار لكل زبون.

