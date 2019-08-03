المحجوب: القوات المسلحة مستمرة في سحب مسلحي الوفاق خارج المناطق المكتظة بالسكان

ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة خالد المحجوب إن قوات الجيش مستمرة في استنزاف قوات حكومة الوفاق وفق الإستراتيجية المعدة مسبقاً لسحب المقاتلين خارج المناطق المزدحمة بالسكان واستهدافهم.

المحجوب أشار في تصريح لقناة “الحرة” إلى أن الضربات الجوية تحقق أهدافها في استنزاف هذه القوات حسب تعبيره.

ولفت إلى أن قوات الجيش تعزز نقاطها العسكرية لربط محاور القتال وإحكام الحصار المضروب على قوات حكومة الوفاق حتى القضاء عليها والسيطرة على العاصمة.

وأوضح أن قوات حكومة الوفاق منيت بهزيمة كبيرة بعد فقدها السيطرة على الجنوب ومعظم مناطق غرب ليبيا وانحصار نفوذها في العاصمة وبعض المدن على الساحل.

كما جدد تأكيده على أن الجيش قادر على حسم المعركة بسرعة إلا أن ذلك لم يحدث للحفاظ على سلامة المدنيين والبنية التحتية في طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية