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السعيدي: القوات المسلحة والقوى الوطنية لن تقبل بتقسيم البلاد

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الأصوات التي تنادي بتطبيق الفيدرالية تتبع جماعة الإخوان، مشيراً إلى أن هذه الأصوات لديها ظنون بأن الجيش سيتوقف عن العمليات العسكرية في طرابلس.

السعيدي لفت في تصريح لصحيفة “الإتحاد ” إلى أن هذه الأصوات تهدف للتشويش على عملية تحرير العاصمة لا أكثر ولا أقل.

وحول تخوف البعض من تطبيق الفيدرالية لتقسيم ليبيا أكد على أن الجيش الليبي لن يسمح بالمحسوبين على “جماعة الإخوان المفسدين” في ليبيا بتنفيذ مخطط التقسيم.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن الجيش والقوى الوطنية لن تقبل بتقسيم البلاد.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • قريبا الاخوان كما فى كل مكان فى خبر كان بليبيا وغدا سنرى حرق مقرهم الرئيسى فى مصراطة بعد ان تسببوا فى هلاك العديد من شبابها فى معارك خاسرة وغضب من باقى المدن الليبية من مصراطة مما يهددها بالدمار قصاصا لجرائمها فى حق هذه المدن خاصة بعد تحرير طرابلس وسرت لتصبح محاصرة من جميع الجهات ولكن املهم الوحيد فى النجاة وجود جيش وطنى نظامى لا يسمح لاحد بارتكاب مجازر ضد اى مدينة حتى لو كانت تقف ضده لانه يعمل فى اطار القانون وان المجرمين فقط يقدموا للعدالة دون الانتقام من اسرهم

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