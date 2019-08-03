“الصحارى- عين زارة” يطلق خدمات نقاط البيع

أعلن مصرف الصحارى فرع عين زارة عن شروعه في تقديم خدمات نقاط البيع لكافة التجار والشركات الموردة من بينها المتخصصة في توريد الأغنام.

وقالت إدارة المصرف بصفحتها في “فيسبوك”، إن المتقدمين للحصول على الخدمة يمكنهم استلام جهاز نقاط البيع خلال الـ24 ساعة.

وأضاف المصرف أن إطلاق هذه الخدمة يأتي لمساعدة الزبائن في الحصول على الأضاحي ببطاقة نقود تعمل في أكثر من 3000 نقطة بيع تغطي 95‎ بالمائة من البلاد.

وأطلقت إدارة الصحارى الخدمة سريعة الاستلام بالشراكة مع شركة تدوال للتقنية في إطار توفيرها لتجار الأضاحي لتمكين المواطنين من شراء الأغنام عن طريق الخدمات الإلكترونية وسط أزمة سيولة نقدية تعيشها البلاد منذ خمسة أعوام.

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