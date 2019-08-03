10 ليبيات حفرن أسماءهن في التاريخ.. تعرف عليهن

لعبت المرأة الليبية دورا أساسيا في المجتمع الليبي منذ القديم، عندما قفزت عن مهامها التقليدية بالإنجاب وأعمال المنزل، إلى ميادين العمل، لتقدم إبداعات وإنجازات لا تقل شأنا عن إبداعات وإنجازات الرجال، بل وتجاوزتها في بعض الأحيان.

استطاعت المرأة الليبية أن تثبت نجاحها في عدد كبير من مجالات الحياة، حيث تألقت في المجالات الطبية، التعليمية، القضائية، بالإضافة إلى مجال إدارة الأعمال وغيرها من المجالات.

وعرفت ليبيا عبر تاريخها العديد من النساء الناجحات، ومن خلال سطور مقالنا هذا سنتعرف على نساء ليبيات يعتبرن قدوة للشابات الليبيات نظرا للعطاء الكبير الذي قدمنه في مختلف مجالات الحياة.

تعد السيدة نسرين جيلاني من أبرز نساء ليبيا الناجحات، حيث استطاعت أن توفق بين عملها في المجال الطبي وبين هوايتها المفضلة تصميم الأزياء، حيث قدمت مجموعة كبيرة من التصاميم المميزة، وشاركت في عدد كبير من عروض الأزياء، ونالت عدد من الجوائز منها جائزة أفضل مصممة أزياء في القاهرة عام 2016 و2017.

امرأة ليبية ناجحة في مجال السياسة والعلاقات، حيث كانت سفيرة لبلادها في العالم، وعضو مجلس إدارة في الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مساهمتها في تأسيس مشروع تنمية الطفولة المستدامة في الأمم المتحدة، كما قامت بتأليف مجموعة من الكتب، ومن أبرز مؤلفاتها كتاب”تفعيل المجتمع المدني”.

ونظرا لدورها الفعال في برامج تحسين البيئة المحيطة تم ترشيحها لنيل جائزة نوبل للسلام عام 2005.

من نساء ليبيا النجاحات في مجال القضاء، إذ قدمت خدمات جليلة للقضاء الليبي، وتعد أول امرأة ليبية تصل إلى منصب قاضي، وكان ذلك في العام 1989.

امرأة ليبية ناجحة، ساهمت برفع اسم بلادها في المحافل الدولية، فهي واحدة من أفضل 10 علماء في العالم في مجال الجينات والتكنولوجيا الحيوية.

تعد من النساء الليبيات الرائدات في مجال التربية والتعليم، حيث كانت مديرة لعدد كبير من المدارس، كما كان لها دور فعال في مجال الإدارة المدرسية وتطويرها، كما أشرفت على وضع المناهج الدراسية.

برعت في مجال الصحافة والإعلام فهي تشغل منصب أستاذ مشارك في قسم الصحافة بكلية الإعلام في جامعة بنغازي، كما قامت بإعداد وتقديم مجموعة من البرامج التلفزيونية والإذاعية، ولا يخفى على أحد الدور الكبير الذي لعبته في مجال أدب الأطفال، ومجال اكتشاف المواهب الأدبية ورعايتها.

وقامت سكينة بتأليف 12 كتابا بالإضافة إلى عدد من المشاريع والدراسات والأبحاث، ونالت عددا من الأوسمة في مجال التأليف للأطفال.

برعت في مجال الفن التشكيلي، وحاولت من خلال ريشتها طرح قضايا المرأة ومناقشتها، حيث قامت برسم مجموعة من اللوحات التي طالبت من خلالها بحقوق المرأة الليبية، وبرفع الظلم عنها.

تخرجت سعاد من قسم الرسم والتصوير في كلية الفنون والإعلام في طرابلس عام 2002، وفي العام 2011 حصلت على درجة الماجستير في تخصص رسم وتصوير من جامعة طرابلس، وتدرس حاليا دبلوم الدرجة العلمية الثانية في تخصص الفن الإيطالي في الأكاديمية الإيطالية للفن.

وشاركت سعاد بلوحاتها الرائعة في عدد من المعارض الليبية والعالمية، وحققت أعمالها نجاحا كبيرا.

امرأة ليبية ناجحة في مجال الصحافة، حيث لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على صحيفة فسانيا التي تصدر في جنوب ليبيا، فمنذ استلام السيدة سليمة لإدارة الصحيفة عام 2011 لم تغب الصحيفة عن الصدور.

وفي مطلع العام الحالي تم انتخابها كرئيسة لنقابة الإعلاميين والصحفيين في مدينة سبها، وتعد سليمة الراعية الأولى للحصافة في جنوب ليبيا.

تعد أول امرأة ليبية تقود طائرة، حيث أصبحت كابتن طيار في العام 1972، كما برعت في مجال الرواية فهي إحدى أهم الروائيات الليبيات، واستفادت من دراستها للفلسفة في المرحلة الجامعية من أجل إجراء مسح اجتماعي لسكان الجنوب الليبي، وكتبت في قضايا المرأة في عدد من الصحف الليبية.

وخلت عائشة في العام 2005 مجال الرواية عندما أصدرت روايتها الأولى التي جاءت بعنوان اللي قتل الكلب، ومن ثم أتبعتها بروايتها الثانية التي صدرت فقي العام 2006 تحت عنوان خريجات قاريونس، وشهد العام 2008 إنجازها لروايتها الثالثة والتي حملت اسم “اغتصاب محظية”، والتي نشرت في العام 2012.

ممثلة ليبية من مواليد عام 1960، تعد واحدة من أهم الممثلات في ليبيا، قدمت خلال حياتها الفنية عدد كبيرا من الأدوار التي عشقها متابعي الدراما، تتميز بإتقانها للغة الإنجليزية، الإيطالية، والفرنسية، وحصلت على شهادة بالسيناريو والإخراج من سوريا.

حصدت خلال مسيرتها الفنية عددا كبيرا من جوائز المسرح والدراما العالمية.

ومن خلال ما سبق نرى الدور البارز الذي لعبته المرأة الليبية في مختلف مجالات الحياة، حيث أثبتت كفاءتها وجدارتها، وبأن إنجازاتها تضاهي إنجازات الرجال، بالإضافة إلى إسهامها في رفع اسم ليبيا في المحافل الدولية.

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