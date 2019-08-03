المتوسط

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الذي وصل إلى القاهرة اليوم.

وأشارت مصادر حسبما نشر موقع العربية نت إلى أن هذا اللقاء جاء لحسم ملفات عديدة، أهمها ملف معركة طرابلس.

وأوضحت المصادر أن “حفتر طلب دعماً مصرياً للجيش الليبي في المحافل الدولية”، خاصةً لرفع حظر التسليح حتى ولو جزئيا عن الجيش.

كما ناقش الجانبان التنسيق الأمني بين البلدين، وذلك لمنع هروب عناصر إرهابية.

ولفتت المصادر إلى أن الجيش الليبي سيسلم مصر عدداً من العناصر الإرهابية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للعناصر الإرهابية التي قد يتم القبض عليها خلال معركة استعادة طرابلس.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى اتخاذ “إجراءات أمنية جديدة لتأمين الحدود مع ليبيا”.

The post السيسي يلتقي حفتر في القاهرة وقائد الجيش الليبي يطلب دعما في المحافل الدولية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية