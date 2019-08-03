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السيسي يلتقي حفتر في القاهرة وقائد الجيش الليبي يطلب دعما في المحافل الدولية

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الذي وصل إلى القاهرة اليوم.
وأشارت مصادر حسبما نشر موقع العربية نت إلى أن هذا اللقاء جاء لحسم ملفات عديدة، أهمها ملف معركة طرابلس.
وأوضحت المصادر أن “حفتر طلب دعماً مصرياً للجيش الليبي في المحافل الدولية”، خاصةً لرفع حظر التسليح حتى ولو جزئيا عن الجيش.
كما ناقش الجانبان التنسيق الأمني بين البلدين، وذلك لمنع هروب عناصر إرهابية.
ولفتت المصادر إلى أن الجيش الليبي سيسلم مصر عدداً من العناصر الإرهابية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للعناصر الإرهابية التي قد يتم القبض عليها خلال معركة استعادة طرابلس.
وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى اتخاذ “إجراءات أمنية جديدة لتأمين الحدود مع ليبيا”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • السيسي كلب اليهود قاتل اطفال درنة لن ننسى جريمته مهما طال الزمن. اصبح له شأن و يزار

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  • .عندما يكتب امعة اخوانى تعليقا فانه يثير ضحك وسخرية الاخرين عليه فهذا التيس الحقير الميبوب الزامل ابن الداعرة طارق الحاج عمر مثال للتخلف العقلى يريد ان يعيش الليبين عبيدا عند اردوغان وتميم واذا كان هو واحد من مخلفات خيام النكاح يقبل ذلك هو واخوانه الانجاس فان بقية الشعب الليبى من ااشرفاء يدعمون الجيش الوطنى جيش الكرامة والسيادة الوطنية ويرحبون باى دعم من الدول الشقيقة والصديقة وراينا كيف استطاعت مصر ابهار العالم بتنظيم اسطورى لكأس الامم الافريقة لا ينكره الا تيس غبى حقير مثلك الم ترى ايها الكلب كيف ان سيدك تميم يقف زليل امام ترامب بعد ان دفع 6 مليار دولار لتوسعة القاعدة الامريكية ليقول عنه صديق ورينا معتيق يذهب لامريكا ولم يهتم به احد لانه تافه هو والسراق الذى رايناه يهرول الى تونس لمقابلة القائم باعمال السفارة الامريكية اى حقارة لاسيادك يعيشوا تحت اقدام الامريكان

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  • كلب اليهود الحقيقى هو من تعمل عندهم امك فى اسطنبول اردوغان حيث قال حزب السعادة الاسلامى ان اردوغان عميل الصهاينة واشاد نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل بدور قطر القذر فى دعم الانقسام الفلسطينى وسمح لمسئول قطرى يحمل شنط بها 15 مليون دولار بالمرور عبر اسرائيل لقادة حماس فى غزة وراينا شباب غزة يقذفون سيارته بالحجارة عكس الدور المصرى فى لم شمل الفلسطينيين ومنع الهجوم الاسرائيلى الكاسح على غزة وامثالك من كلاب قطر وتركيا كلاب الصهاينة اغبياء وتيوس من اخوان لوط يعيشون وسط الرزيلة انجاس وهم مثل الصراصير يدوسها شرفاء الشعب الليبى

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