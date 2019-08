المتوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت، دخول وحدات توليد محطة الرويس على الشبكة بالكامل.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك، أن الوحدات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة دخلت منذ يوم أمس والليلة الماضية والوحدة الاولى تم الدخول بها هذا اليوم .

وأثنت الشركة على جهود كل المهندسين والفنيين بالمحطة التي يبدلونها في سبيل تحقيق ذلك.

The post شركة الكهرباء: دخول وحدات توليد محطة الرويس للعمل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية