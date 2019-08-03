مليشيا الصمود تعلن إسقاط طائرة مسيرة لقوات الجيش غرب سرت

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، محمد قنونو، إن التحقيقات جارية لمعرفة الدولة التي صنعت فيها الطائرة المسيرة التي أسقطوها اليوم السبت بالوشكة غرب مدينة سرت.

وأضاف قنونو، في تصريحات صحفية أن التحقيقات تبحث أيضا كيفية وصول الطائرة إلى “قوات حفتر”، بحسب تعبيره.

وكان “إحميده الجرو” المتحدث باسم مليشيا الصمود التي يقودها المدرج بقائمة العقوبات الدولية والأمريكية صلاح بادي، الموالية لقوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا، أعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الكرامة بالوشكة غرب مدينة سرت.

وأرفق الجرو، بيانه العاجل، بصور لحطام طائرة مسيرة “بدون طيار”، مؤكدا أنها تتبع قوات الجيش التابع لحفتر وأنها كانت تحمل قذائف مجهزة من أجل ضرب تمركزات الوفاق، وتظهر الصور طائرة متفحمة ملقاة على أرض رملية بصحراء ليبيا الشاسعة.

ويشار إلى أن آمر التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عميد خالد المحجوب، كان قد صرح بأن الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو التابع لقوات الجيش، كانت استباقية ضد الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة في محيط عمليات سرت الكبرى.

المحجوب تابع أن العملية الاستباقية تهدف إلى فتح محور سرت، وتحريرها من الميليشيات والضغط عليها، مؤكدًا أن قوات الكرامة باتت قاب قوسين أو أدنى من التحرير الكامل لمدينة سرت من الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وأضاف المحجوب، أن استهداف سلاح الجو، أهداف الميليشيات في غرفة عملياتها يؤكد استطاعة قوات الكرامة، ضرب أي أهداف تخدم الخطة العامة، مُبينًا أن قوات الكرامة باستطاعتها القتال بكل الجبهات في أي وقت لحماية سيادة الدولة الليبية، وأن ذلك يتم وفقًا لأوامر القيادة العامة، وما يصدر منها من بيانات غرفة العمليات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24