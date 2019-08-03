الدينار يرتفع مقابل الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية

ارتفع الدينار الليبي اليوم أمام سلة من العملات الأجنبية في السوق الموازية، فيما استقر أمام البعض الآخر، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ارتفاع الدولار واستقرار اليورو والإسترليني بالسوق الموازية

وانخفض الدولار الأميركي إلى 4.11 دينار، مقابل 4.15 دينار أول من أمس الخميس، كما تراجع اليورو إلى 4.56 دينار مقابل 4.59 دينار، وسجل الجنيه الإسترليني 4.96 دينار مقابل 4.98 دينار.

في سياق متصل استقرت الليرة التركية عند 0.75 دينار، كما استقر الدينار التونسي عند 1.44 دينار.

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