لرفع حظر التسليح .. حفتر يطالب السيسي دعمًا مصريًا في المحافل الدولية

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، القائد العام لقوات الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لحسم عدد من الملفات، أهمها تحرير طرابلس.

وذكر مصدر في تصريحات لفضائية “العربية” السعودية، أن حفتر طلب دعمًا مصريًا لقوات الجيش في المحافل الدولية، لاسيما رفع حظر التسليح حتى ولو جزئيًا عن “الجيش”.

وتابع أن حفتر والسيسي، ناقشا التنسيق الأمني بين البلدين، لمنع هروب عناصر إرهابية، موضحًا أن قوات الجيش ستُسلم مصر عددًا من العناصر الإرهابية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للعناصر الإرهابية التي قد يتم القبض عليها خلال معركة استعادة طرابلس.

وفي ختام تصريحاته، أشار المصدر إلى اتخاذ إجراءات أمنية جديدة لتأمين الحدود مع ليبيا.

يشار إلى أن المشير حفتر زار القاهرة في الخامس من مايو الماضي وكان في استقباله السيسي، بقصر الاتحادية .

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي أن حفتر اطلع السيسي على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

المتحدث أضاف أن المشير خليفة حفتر أشاد بدور مصر في دعم الشعب الليبي على كافة المستويات، مؤكدا قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين والشعبين.

حفتر أكد خلال اللقاء على جهود مصر في مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات العربية وترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية ودعم الاستقرار والأمن للشعوب العربية.

ومن جهته، أكد الرئيس المصري دعم بلاده لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وكذلك دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل.

وكان السيسي قال إن موقف مصر واضح وثابت تجاه الأزمة الليبية” مشددا على “المتمسك بوحدة أراضى الدولة، واحترام إرادة شعبها التي ستنعكس في الانتخابات، ودعم الجيش الوطني، وهى نفس المبادئ الأساسية التي تشكل رؤية القاهرة لمختلف قضايا المنطقة الحالية”، مؤكدا “أهمية التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال إستراتيجية شاملة تعالج أسبابها الجذرية”.

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