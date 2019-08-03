ليبيا: توقف الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس بعد تعرضه للقصف

توقفت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس بسبب تعرضه للقصف، كما قالت سلطات المطار. ومعيتيقة هو المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس التي تتعرض لهجوم من جانب قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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