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ليبيا: توقف الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس بعد تعرضه للقصف

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

توقفت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس بسبب تعرضه للقصف، كما قالت سلطات المطار. ومعيتيقة هو المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس التي تتعرض لهجوم من جانب قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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