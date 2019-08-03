6 مركبات شرطة تدخل الخدمة في غريان الأسبوع الماضي

قالت بلدية غريان إن الأسبوع الماضي شهد التحاق أعداد كبيرة من منتسبي مديرية الأمن مقارنة بالأسبوع السابق، لافتة إلى توفير 6 مركبات شرطة مجهزة دخلت مباشرة إلى الخدمة لدعم التمركزات والدوريات، «في انتظار عدد آخر يتم طلاؤه وتجهيزه».

وأضاف عميد البلدية يوسف بديري، في تقرير أسبوعي عن الوضع في غريان خلال الأسبوع الماضي، أن الجانب الأمني شهد الأسبوع الماضي استمرار القيام بدوريات المرور والنجدة والشرطة العسكرية،

وتوفير عدد من الدراجات النارية ستدخل الخدمة الأسبوع الحالي، فضلًا عن البدء في إجراءات قبول دفعة حرس بلدي ووصول لجنة من جهاز الحرس البلدي للتنسيق.

وأشار إلى استكمال تركيب التجهيزات الخاصة بالاتصالات والغرفة، وبدء إجراءات تدريب وتجنيد شرطة جديدة بالتنسيق مع الوزارة.

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