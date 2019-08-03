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مخاوف من عودة بنغازي لـ”المربع الأول”

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الناشط المدني عبد الله الغرياني إن حوادث القتل التي باتت تتكرر بشكل ملفت للانتباه خلال الفترة الأخيرة في مدينة بنغازي، أمر مؤسف يضع الأجهزة الأمنية في المدينة أمام تحد كبير، داعياً إياها لتحمل مسؤولياتها والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وبيّن الغرياني في مداخلة مع بنامج “LIVE” على قناة 218NEWS” السبت، أن تكرار هذه الحوادث وآخرها حادثة مقتل الناشط المدني أحمد الكوافي الذي وجدت جثته ملقاة في عرض البحر، تعكس اختفاء الصوت المدني في مدينة بنغازي جراء وجود تشكيل عصابي يتحرك في المدينة ويمارس القتل.

وطالب الغرياني من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة وكذلك من القيادة العامة للجيش الوطني بضرورة التحرك على وجه السرعة لإيجاد حل لهذه المسألة، محذرا من العودة إلى المربع الأول حين كانت بنغازي تعيش حالة من الفوضى جراء انتشار الجماعات المتشددة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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