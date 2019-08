إطلاق سراح الروس الثلاثة المحتجزين في ليبيا

المتوسط

قال منسق الفرع الروسي للاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) سيرغي فيشوف، اليوم السبت، إن البحارة الروس عادوا إلى بلادهم بعد ثلاث سنوات كانوا رهن الاحتجاز في ليبيا.

وكان قد تم احتجاز الناقلة Temeteron على بعد 17 ميلًا بحريًا من الساحل الليبي، وكان من بين الطاقم ثلاثة مواطنين روس (كان قبطان السفينة من سيفاستوبول، واثنان آخران من مدينتي كيرش وروستوف أون دون)، بالإضافة إلى خمسة أوكرانيين ومواطن يوناني، وكانت الناقلة مملوكة لشركة يونانية وتم تشغيلها تحت علم بلد بليز في أمريكا الوسطى.

وفي 2 مارس 2017، تم إطلاق سراح ستة أعضاء من الطاقم الدولي للسفينة، من بينهم مواطن روسي. فيما حكمت حكمت محكمة طرابلس على اثنين من البحارة الروس من سفينة تيمترون بالسجن لمدة أربع سنوات وثلاثة أشهر في 9 أكتوبر 2018، حيث ثبتت إدانتهم بتهريب المنتجات البترولية وعبور حدود الدولة بطريقة غير مشروعة.

وأعلن رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية ألكسندر مالكيفيتش أمس الجمعة، أن طرابلس قد أطلقت سراح البحارة الروس من تيميتيرون، مضيفا أنه في وقت لاحق أنه تم إطلاق سراح أحد الأوكرانيين مباشرة أمام البحارة الروس.

