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خارجية الوفاق تؤكد إنهاء مهام القائم بأعمال السفارة في إفريقيا الوسطى

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

 

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إنها أنهت مهام القائم بأعمال السفارة الليبية في جمهورية إفريقيا الوسطى حسين محمد محمود منذ فترة، قبل إعلان انشقاقه الذي وصفته بالمزعوم، مؤكدة أنها طالبته بالعودة إلى عمله بالداخل.

وأوضحت خارجية الوفاق أن الوزير محمد سيالة خاطب نظيره وزير خارجية إفريقيا الوسطى بشأن القائم بالأعمال المنتهية فترة عمله، لتمكين البديل عنه من ممارسة مهامه الدبلوماسية وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مطالبة الجهات المالية ذات العلاقة مع السفارة الليبية في إفريقيا الوسطى بعدم اعتماد توقيع القائم بالأعمال السابق وفق قولها.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليقات

  • وزير خارية الوفاق لم ينل ثقة البرلمان وبالتالى قرارته غير شرعية عكس الحكومة المؤقتة التى تسيطر على غالبية الارض الليبية

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  • يا وسم يا منطوس يا شيبة النحس يا معفن يا فاسد يا جبان. لن يبقي يعمل مع تيس زيك الا السفهاء و الحقراء و المنحرفين. زي التافه اللي في الجامعه العربيه صالح الشماخي الفاسد و الشخص التاني اللي يرقص زي نطوي فؤاد. لانهم في مستواك. باذن الله بعد تحرير طرابلس. سيكون فيه خارجيه أرقي من الإسطبل اللي انت عايش فيه

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