خارجية الوفاق تؤكد إنهاء مهام القائم بأعمال السفارة في إفريقيا الوسطى

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إنها أنهت مهام القائم بأعمال السفارة الليبية في جمهورية إفريقيا الوسطى حسين محمد محمود منذ فترة، قبل إعلان انشقاقه الذي وصفته بالمزعوم، مؤكدة أنها طالبته بالعودة إلى عمله بالداخل.

وأوضحت خارجية الوفاق أن الوزير محمد سيالة خاطب نظيره وزير خارجية إفريقيا الوسطى بشأن القائم بالأعمال المنتهية فترة عمله، لتمكين البديل عنه من ممارسة مهامه الدبلوماسية وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مطالبة الجهات المالية ذات العلاقة مع السفارة الليبية في إفريقيا الوسطى بعدم اعتماد توقيع القائم بالأعمال السابق وفق قولها.

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