أعلنت الشركة العامة لكهرباء تغذية محطة اوباري وتشغيل الوحدة الغازية الرابعة وعودة التيار الكهربائي تدريجياً الى المنطقة الجنوبية.

وكانت الشركة قد أعلنت اليوم السبت دخول وحدات توليد محطة الرويس على الشبكة بالكامل.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك، أن الوحدات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة دخلت منذ يوم أمس والليلة الماضية والوحدة الاولى تم الدخول بها هذا اليوم .

