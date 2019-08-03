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«روسيا اليوم» تنشر صورة فضائية لطائرتي شحن دمرتهما قوات الوفاق في قاعدة الجفرة

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نشرت شركة European Space Imaging الألمانية، صورة فضائية لطائرتي الشحن «إيل – 76» اللتين دمرتهما القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في قاعدة الجفرة وسط البلاد يوم 26 يوليو الماضي.

ووفق وكالة «روسيا اليوم»، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن «طائرتي الشحن المستهدفتين تابعتان لشركة نقل جوي خاصة، استؤجرتا لنقل أسلحة من الإمارات إلى ليبيا»، مضيفة أن طيارا أوكرانيا قتل جراء القصف.

وأعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في وقت سابق، أن طائرة مسيرة تابعة لها دمرت طائرة شحن عسكرية كانت محملة بالذخيرة في قاعدة الجفرة الجوية التابعة لقوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، فيما أوضح مسؤولون عسكريون تابعون لحكومة الوفاق أن الهجوم أسفر عن تدمير طائرتي شحن عسكريتين ومعدات أخرى.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • المهم ان الرد كان مؤلما للمليشيات الارهابية بقصف مطار الكلية الجوية لاول مرة وبامكان الجيش الوطنى تدمير اى هدف فى مصراطة واخراج المطار والميناء من الخدمة وهذا هو المهم اما اكذوبة نقل زخيرة من الامارات للجفرة فلا يقتنع بها اى طفل فلو ارادت الامارات نقل اسلحة لنقلتها لمطا مؤمن فى بنغازى او طبرق لينقل برا الى مواقع القتال

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