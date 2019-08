الزوي يعلن وصول تعزيزات لمحاور القتال في الجنوب

المتوسط

أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي، وصول تعزيزات من القوات الخاصة الى محاور القتال بغرفة عمليات المنطقة الجنوبية.

ونقلت غرفة عمليات اجدابيا عبر صفحتها على فيسبوك، أن التعزيزات وصلت لمحاور القتال في المنطقة الجنوبية.

وأعلنت الغرفة نفي قوات الجيش اسقاط طائرة مسيرة لها بالقرب من منطقة ابوقرين.

من جانب آخر نقلت الغرفة عن شهود عيان تأكيدهم سقوط 4 قذائف هاون داخل مطار معيتيقة الدولي.

