مركزي طرابلس يوزع 372 مليون دينار على المصارف التجارية

وزّع مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، 372 مليون دينار للمصارف التجارية في مدينتي طرابلس والزاوية، بالإضافة لمناطق ومدن الجبل الغربي خلال الأيام الأولى من شهر اغسطس الجاري.

وأوضح المصرف في بيان أصدره اليوم السبت أن إجمالي ما تحصلت عليه المصارف التجارية في طرابلس من إجمالي القيمة 138 مليون دينار، وهي مصارف الوحدة وشمال إفريقيا والتجاري الوطني بالإضافة لمصرف الصحارى.

أما المصارف التجارية في مدينة الزاوية فبلغ إجمالي المخصص لها من إجمالي القيمة 100 مليون دينار وزعت على خمسة مصارف، وخصص المركزي من القيمة ذاتها 134 مليون دينار لمصارف مدن الجبل الغربي، وهي مصارف التجاري الوطني والجمهورية بالإضافة لمصارف الوحدة وشمال إفريقيا.

