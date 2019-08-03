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شركة الكهرباء تعلن عن عودة التيار تدريجياً لمحطتي أوباري والزاوية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن تغذية محطة أوباري وتشغيل الوحدة الغازية الرابعة وعودة التيار الكهربائي تدريجياً الى المنطقة الجنوبية.

كما أعلنت الشركة عن تغذية محطة الزاوية للدورة المزدوجة وإعادة تشغيل وحدات التوليد الغازية الأولى والرابعة والخامسة.

عودة الكهرباء تدريجياً للمنطقة الجنوبية بعد إظلام دام 24 ساعة

وشهدت المنطقتان الغربية والجنوبية منذ أمس الجمعة، حالة إظلام تام جراء انقطاع التيار الكهربائي، والذي أرجعته الشركة العامة للكهرباء إلى «خروج مفاجئ لبعض وحدات التوليد»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • لعنة الله عليك يا سراج يا فاشل ، اليوم خمسة سنوات يا وجه كلب البحر والضي يهرب ونفس السيناريوا ، أمي الله يرحمها كانت تقولي يا ولدي الفاشل من أول يوم يبان فاشل..

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  • الكلب السراج يتكلم ويفحج ويتشدق زي الهفكة ، دولة مدنية دولة مدنية ، يعطيك عقرب ملوية ، غير دير الضي شن شادك ؟ اهم الفلوس يا فاسد صلح الضي ، الضي ما يتصلحش الا بالمدنية؟ باهي ما صارش منها المدنية الله غالب ! خلاص! نقعدوا كل عام هكي يا كلوط

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