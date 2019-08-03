شركة الكهرباء تعلن عن عودة التيار تدريجياً لمحطتي أوباري والزاوية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن تغذية محطة أوباري وتشغيل الوحدة الغازية الرابعة وعودة التيار الكهربائي تدريجياً الى المنطقة الجنوبية.

كما أعلنت الشركة عن تغذية محطة الزاوية للدورة المزدوجة وإعادة تشغيل وحدات التوليد الغازية الأولى والرابعة والخامسة.

عودة الكهرباء تدريجياً للمنطقة الجنوبية بعد إظلام دام 24 ساعة

وشهدت المنطقتان الغربية والجنوبية منذ أمس الجمعة، حالة إظلام تام جراء انقطاع التيار الكهربائي، والذي أرجعته الشركة العامة للكهرباء إلى «خروج مفاجئ لبعض وحدات التوليد»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا