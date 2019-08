المتوسط

رحب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بمقترح الممثل الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الذي دعا فيه إلى هدنة بمناسبة عيد الأضحى، واعتبرها بمثابة خطوة هامة.

ودعا الاتحاد في بيان له كافة الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بوقف دائم لاطلاق النار والعودة للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

