المتوسط

لليوم الثاني على التوالي يواصل العشرات من المواطنين الليبيين الاعتصام أمام السفارة السعودية بتونس بهدف الحصول على تأشيرة لزيارة بيت الله الحرام.

وعبر الحجاج الذين لم تسعفهم قرعة الحج في ليبيا لسنوات تتراوح بين خمس وعشر سنوات عن أملهم في نيل التأشيرة التي تهديها السلطات السعودية كل عام، مشيرين إلى أن السفارة السعودية بتونس لم تستجب لمطالبهم حتى الآن.

