صحة المؤقتة تفتتح غرف العناية والعمليات بمستشفى الجلاء في بنغازي

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افتتح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران غرف العناية والعمليات وقسم الملاحظة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

حيث تم افتتاح خمس غرف عمليات بعد تطويرها واستحداثها، إضافة إلى قسم متكامل للملاحظة بسعة سريرية تصل إلى تسعة وعشرين سريرا، كما تمت إضافة ستة أسرة متكاملة بوحدة العناية المركزة بهدف التقليل من قوائم الانتظار، يشار إلى أن هذه الأعمال تعد ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وتحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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