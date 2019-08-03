منفور: وجهنا ضربات قاصمة للميليشيات استعدادا للوصول إلى قلب العاصمة

قال آمر غرفة عمليات سلاح الجو اللواء محمد منفور إن الغرفة تطلق عملياتها من قاعدة الوطية للسيطرة على أجواء المنطقة الغربية.

وأضاف منفور في تصريحات صحفية أن سلاح الجو وجه ضربات قاصمة للميليشيات، استعدادا للحظة الوصول إلى قلب العاصمة، مشيرا إلى أن الميليشيات آن لها الاعتراف بالهزيمة رغم الدعم التركي والقطري، ورغم عدة الإرهابيين والمرتزقة الذين التحقوا بها.

وأكد منفور أن الفرق بين الميليشيات والجيش هو أن الأخير له قيادة عامة وتراتبية عسكرية، وينبثق عن سلطة شرعية هي سلطة مجلس النواب المنتخب، والذي يضم عناصر من كل أرجاء ليبيا بما في ذلك طرابلس ومصراتة.

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