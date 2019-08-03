اللواء الغزوي: سلاح الجو استهدف تجمع ميليشيات جنوب غرب مصراتة

قال اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة، إن الضربة الجوية التي نفذت الجمعة جنوب غرب مصراتة، استهدفت نقطة للتحشيد تقاطرت عليها المجموعات المسلحة خلال الساعات التي سبقت الضربة.

وأضاف الغزوي أن تلك المجموعات المسلحة كانت تستعد لمهاجمة قاعدة الجفرة الجوية، بمساندة الطيران المسير وعملائه في غرف العمليات بكل من طرابلس ومصراتة وغيرها.

وأكد الغزوي أن هذه المجموعات تضم مسلحين من مدينة مصراتة، وآخرين من بقايا المتحالفين مع المطلوب إبراهيم جضران ومجالس الشورى الإرهابية الهاربة من بنغازي.

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