بلدية غريان: تراجع مستوى الخبز يعود لنقص الوقود بالمخابز

كشفت بلدية غريان، أسباب تراجع مستوى رغيف الخبز، مبررة ذلك بنقص الوقود الفترة الماضية، ضمن مجموعة من الأسباب الأخرى، لافتة إلى أنه تم التنسيق لحجز الوقود وتوفيره الفترة المقبلة للمخابز.

وأكد عميد البلدية يوسف بديري، في تقريره عن الوضع في غريان خلال الأسبوع الماضي، أنه رغم المجهودات المبذولة من كافة الجهات المعنية بتوفير الخبز وجودته، إلا أن «مستوى الخدمة لا يرتقي للمستوى المطلوب»، مرجعًا السبب إلى عدم عمل جميع المخابز المسجلة رسميًّا البالغ عددها 52 مخبزًا.

اقرأ أيضا: توزيع 4480 أسطوانة غاز طهي في غريان خلال أسبوع

وتابع أنه تم اتخاذ مجموعة معايير لتقييم المخابز وعملها بشكل يومي وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة والنيابة العامة، مؤكدًا أنه لمس الأسبوع الماضي شكاوى من أصحاب المخابز بشأن ارتفاع تكلفة الخبز بسبب غياب الوقود، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق لحجز الوقود وتوفيره للمخابز.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا