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مصادر تكشف تفاصيل من زيارة حفتر إلى القاهرة.. «ملفات مهمة على الطاولة»

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وصل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى القاهرة، اليوم السبت، في زيارة يبحث خلالها مع المسئولين المصريين أحدث التطورات على الساحة الليبية.

وقال مراسل قناة الغد من القاهرة، إن التنسيق القائم بين القاهرة وليبيا يتواصل على أعلى مستوى، خصوصا فيما يتعلق بالنواحي العسكرية، مشيرا إلى أنها تعد الزيارة الثالثة للمشير حفتر بعد بدء معركة تحرير طرابلس التي انطلقت في أبريل/نيسان.

وأوضح أن تلك الزيارة سبقتها لقاءات في أبريل/نيسان ومايو/أيار بين حفتر والسيسي، وكان هناك تأكيد على دعم الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب، وردع التنظيمات الإرهابية في ليبيا.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تتناول قضايا تتعلق بطرح المستجدات الأراضي الليبية، ومعركة تحرير طرابلس، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لتأمين الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • انظر الى الفارق الكبير بين قائد وطنى يقابله رئيس اكبر دولة عربية ورئيس الاتحاد الافريقى باحترام وتقدير للشعب الليبى بينما الامعة فائز السراق يستدعيه القائم باعمال السفيه الروسى فيهرول اليه فى تونس لنيل رضاه السامى اما ولى نعمته تميم فيقف ذليل امام ترامب الذى قال عنه صديق لانه دفع 6 مليار دولار لتوسعة القاعدة الامريكية ويعرض المزيد من الاستثمارات لنيل رضا ترامب وسط ضحكات وسخرية الحاضرين على هذا المعتوه

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  • اتفووووووووووووووه توا بالله عليكم ياكلاب توا هذا شكل خبر وانتوا رايحين زي وكاله المردوم للانباء زمان وين التفاصيل يااوباش يامتخلفين

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