مصادر تكشف تفاصيل من زيارة حفتر إلى القاهرة.. «ملفات مهمة على الطاولة»

وصل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى القاهرة، اليوم السبت، في زيارة يبحث خلالها مع المسئولين المصريين أحدث التطورات على الساحة الليبية.

وقال مراسل قناة الغد من القاهرة، إن التنسيق القائم بين القاهرة وليبيا يتواصل على أعلى مستوى، خصوصا فيما يتعلق بالنواحي العسكرية، مشيرا إلى أنها تعد الزيارة الثالثة للمشير حفتر بعد بدء معركة تحرير طرابلس التي انطلقت في أبريل/نيسان.

وأوضح أن تلك الزيارة سبقتها لقاءات في أبريل/نيسان ومايو/أيار بين حفتر والسيسي، وكان هناك تأكيد على دعم الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب، وردع التنظيمات الإرهابية في ليبيا.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تتناول قضايا تتعلق بطرح المستجدات الأراضي الليبية، ومعركة تحرير طرابلس، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لتأمين الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية.