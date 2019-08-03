المحجوب: قوات الجيش تعزز نقاطها العسكرية لربط محاور القتال

قال الناطق الرسمي باسم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن قوات الجيش مستمرة في استنزاف قوات حكومة الوفاق وفق الاستراتيجية المعدة مسبقا لسحب المقاتلين خارج المناطق المزدحمة بالسكان واستهدافهم.

وأشار المحجوب في تصريح لقناة الحرة إلى أن الضربات الجوية تحقق أهدافها في استنزاف هذه القوات، لافتا إلى أن قوات الجيش تعزز نقاطها العسكرية لربط محاور القتال وإحكام الحصار المفروض على مسلحي الوفاق، حتى القضاء عليها والسيطرة على العاصمة.

كما جدد المحجوب تأكيده على أن الجيش قادر على حسم المعركة بوقت قصير، إلا أن ذلك لم يحدث، حفاظا على سلامة المدنيين والبنية التحتية في طرابلس.

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