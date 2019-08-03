معالي وزير الصحة يفتتح عدد من الاقسام والعيادات الخارجية والعناية بالمركز الوطني لأمراض القلب ببنغازي

بنغازي 03 أغسطس 2019 (وال) – افتتح معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب برفقة مدير عام المركز الأستاذ طاهر الفضلي وبحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية الأستاذ سراج رحومة صباح اليوم السبت عددا من أقسام العيادات والعناية المركزة وقسم الإسعاف بعد أعمال التوسعة والتطوير.

وحضر مراسم الافتتاح رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ومدير مكتب وزير الصحة طارق نوح، ومدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي الأستاذ ناصر الكاديكي، ومدير العلاقات العامة الأستاذ عبدالله البراني، ورئيس غرفة عمليات الطوارئ الأستاذ ابراهيم اليتيمي، إضافة إلى حضور مدير مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث الدكتور خالد الجازوي، وعدد من مسؤولي المرافق الصحية ببنغازي والأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمركز.

وخلال الاحتفالية، أهدى مدير المركز الوطني الأمراض القلب بنغازي درعا تذكاريا لوزير الصحة الدكتور سعد عقوب وشهادات تقدير لمدير مكتب الوزير ومدير العلاقات العامة بالوزارة ورئيس غرفة عمليات الطوارئ.

ومن جانبه، قدم وزير الصحة شكره لمسؤولي وإدارة المركز الوطني لأمراض القلب ببلدية بنغازي على هذا التكريم، مؤكدا أن تكريمه اليوم هو لكل كوادر وزارة الصحة ولجميع العاملين في النظام الصحي في ليبيا، فلولا تضافر جميع الجهود لما أحدثنا أي خدمة في قطاعنا الصحي.

وأكد معالي وزير الصحة أن العلاقة المميزة التي تربط العاملين بالقطاع الصحي الليبي كافة تعود بثمارها على المريض والطبيب والنظام الصحي بشكل كامل، مشيرا إلى أن أهداف الوزارة تتلاقى بشكل كبير، بل تتطابق مع أهداف وتوصيات رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، حيث يحتل المواطن والمريض الليبي المرتبة الأولى في سلم الأولويات. (وال – بنغازي) ع ع

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