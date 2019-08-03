أكثر من 76 ألف طالب سيتقدمون لامتحانات الشهادة الثانوية

أعلن مدير المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم المفوضة محمود البوعزي عن تقدم 76 ألفا و443 طالبا وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي.

وأوضح البوعزي أن هذا العدد يشمل كافة طلاب المدارس العامة والخاصة في خمس وستين بلدية ومنطقة تعليمية، إضافة إلى ألف وسبعمئة آخرين من مناطق النزوح سيجرون امتحاناتهم داخل المدرجات الجامعية في الفترة من 18 وحتى 29 من الشهر الجاري.

أكد البوعزي أن الوزارة شكلت غرفة لمتابعة ورصد عمليات الغش الإلكتروني، محذرا أنه ستتم معاقبة كل من يثبت تورطه في القيام بأعمال غش باستخدام التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، ومطمئنا الطلاب باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية في حال حدوث أي طارئ يهدد السلامة العامة.

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