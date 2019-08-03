رئيس هيئة الكهرباء بالمؤقتة يناقش مشاكل الكهرباء في منطقة ربيانة

التقى رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة المهندس فخري المسماري صباح اليوم بمقر الهيئة في مدينة بنغازي مدير دائرة الكهرباء بمنطقة ربيانة، وأعيان وحكماء المنطقة.

وقال المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة لقناتنا إن رئيس الهيئة بحث مع الحاضرين مشاكل الكهرباء التي تعاني منها المنطقة، من جهته قام مدير دائرة الكهرباء بمنطقة ربيانة بشرح وتقديم كافة المختنقات لرئيس الهيئة، الذي تعهد بإنهائها ووضع الحلول العاجلة والدائمة لها.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات يقوم بها رئيس الهيئة من أجل حل كافة مشاكل الكهرباء.

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