الخطوط الإفريقية تكشف نقل شحنات أسلحة تركية لطرابلس

كشف مدير فرع شركة الخطوط الإفريقية بالمنطقة الشرقية سراج الفيتوري عن استخدام إحدى طائرات الشركة المتواجدة بمطار معيتيقة في نقل طائرات بدون طيار وأسلحة من تركيا إلى طرابلس لدعم المجموعات المسلحة التابعة للوفاق، والجماعات الارهابية.

وقال الفيتوري “إن معلومات مؤكدة لديه تفيد بأن الطائرة 330 التابعة للشركة تقوم برحلات بين انقرة ومعيتيقة وبقيادة طيارين من الخطوط الليبية لتحميل شحنات لمواد عسكرية موجهة لدعم المجموعات المسلحة، ولضرب القوات المسلحة الليبية. “

