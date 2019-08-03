مركزي طرابلس يوزع سيولة نقدية على مصارف طرابلس والزاوية ومدن الجبل الغربي

وزع مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ثلاثمئة واثنين وسبعين مليون دينار للمصارف التجارية في مدينتي طرابلس والزاوية، ومناطق ومدن الجبل الغربي خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس الجاري.

المصرف أوضح في بيان أصدره اليوم أن المصارف التجارية في طرابلس تحصلت على 138 مليون دينار، وهي مصارف الوحدة وشمال إفريقيا والتجاري الوطني بالإضافة لمصرف الصحارى.

أما المصارف التجارية في مدينة الزاوية فبلغ إجمالي المبلغ المخصص لها 100 مليون دينار، وزعت على 5 مصارف، في حين خصص المركزي 134 مليون دينار لمصارف التجاري الوطني والجمهورية والوحدة وشمال إفريقيا في مدن الجبل الغربي.

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