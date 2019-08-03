“تعليم الوفاق” تعلن إجراءات امتحانات الثانوي

تَقدّم 76443 طالبا وطالبة لإداء امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2018-2019، من 65 بلدية أو منطقة تعليمية تابعة لحكومة الوفاق.

وقال مدير المركز الوطني للامتحانات محمود البوعزي، إن الامتحانات ستجرى داخل القاعات والمدرجات الجامعية وفي مواعيدها المقررة من 18 إلى 29 أغسطس الجاري، مضيفا أن الوزارة مصرة على إجراء الامتحانات بقاعات الجامعات بعد نجاح التجربة العام الماضي.

ولفت البوعزي، وفق ما نقلت “تعليم الوفاق” إلى أن عدد الطلبة النازحين من جنوب طرابلس جراء الاشتباكات المسلحة بلغ 1700 طالب وطالبة، مبينا أن أغلبهم انتقلوا إلى بلديات أخرى متفرقة مما صعب عملية تسجيلهم وحصرهم وتحديد نطاق نزوحهم.

وأشار إلى أن المركز وكتدابير احترازية قد أصدر تعليماته لكافة اللجان المركزية المشرفة على الامتحانات بتمكين الطلاب النازحين من الدخول للامتحانات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم وعدم مطالبتهم بأي مستندات أو وثائق ثبوتية.

وذكر البوعزي أن الطلبة القاطنين في مناطق الاشتباكات سيجرون امتحاناتهم داخل المدارس، لتعذر إجرائها داخل القاعات الجامعية التي أجريت بها الامتحانات السنة الماضية.

وحذر البوعزي من إقدام أي طالب على الغش بمختلف وسائله لاسيما عن طريق الوسائل التقنية الحديثة المتمثلة في التطبيقات المتاحة على الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً الى أن الوزارة شكلت غرفة لمتابعة ورصد عمليات الغش الالكتروني، وأنه ستتم بموجب تقارير الغرفة معاقبة كل من يثبت تورطه في المحاولة أو القيام بأعمال غش.

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