افتتاح مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مدينة بنغازي

افتتح رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني مساء اليوم السبت مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مدينة بنغازي بعد صيانته وتجهيزه.

و حضر مراسم الافتتاح للمقر الواقع بمنطقة الفويهات كل من أعضاء مجلس النواب عن بنغازي، والناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، وعدد من السفراء.

كما حضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، و نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيآت الدكتور عبد الرحمن الأحيرش، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الحكومة المؤقتة وبلدية بنغازي.

وقال الثني خلال مراسم الافتتاح ،وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “أتشرف هذا اليوم بافتتاح المقر الجديد لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بمشاركة لجنة استقرار بنغازي، على رأسها رئيس المجلس التسيري المهندس الصقر بجواري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الدكتور علي الحبري.

و أشار الثني بالمناسبة أن مشروع إعادة إعمار بنغازي خصص له مليار وسبعمائة وسبعون مليون دينار ليبي، منها ما هو خاص بالإسكان، ومنها ما هو خاص بالمرافق الخدمية منها على سبيل المثال المستشفيات، والمراكز الصحية، والبنية التحتية.

كما أكد الثني أن مدينة بنغازي لا تملك من البنية التحتية سوى 42٪ فقط، وخير دليل ما تعرضت له المدينة في فصل الشتاء الماضي، من إرباك لحركة السير وإغلاق بعض الشوارع بسبب برك المياه والمستنقعات، لافتًا إلى أنه تم تجهيز خطة متكاملة لتفادي هذه النقائص.

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