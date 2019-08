أعلنت بلدية غريان توزيع 4480 أسطوانة غاز طهي على المستودعات، و630 ألف لتر بنزين، و130 ألف لتر وقود ديزل، على محطات الوقود بالمدينة، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف عميد البلدية يوسف بديري، في تقريره عن الوضع في غريان خلال الأسبوع الماضي، أن الحصص تم توزيعها على الشركات الثلاث؛ الراحلة والشرارة وليبيا، وانه تم توزيع الحصص على مستودعات الغاز الملتزمة بالبيع بالسعر الرسمي.

