افتتاح غرف وأقسام بمستشفى الجلاء (صور)

افتتح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، السبت، غرف العناية والعمليات وأقسام للملاحظة في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي.

وتم الافتتاح بحضور مدير مستشفى الجلاء د. خالد الجازوي، ومدير المركز الوطني لأمراض القلب طاهر الفاضلي، وبعض الشخصيات المهتمة بالشأن الصحي.

وقالت بلدية بنغازي إنه تم افتتاح عناية مركزة تتضمن 6 أسرة إضافية متكاملة، و5 غرف عمليات بعد تطويرها واستحداثها، وقسم متكامل للملاحظة بسعة سريرية تصل إلى 29 سريرا بهدف التقليل من قوائم الانتظار بوحدة العناية المركزة وتقديم أفضل خدمة طبية وتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بمدينة بنغازي وجوارها.

وأشارت البلدية إلى أن هذه الأعمال تُعد ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار للمدينة وتحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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