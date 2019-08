انقطعت خدمات الإنترنت بمنطقة سرت لأسباب فنية، وفق مصدر فني، تابع لقطاع الاتصالات الوسطى، الذي أكد إن خدمات الإنترنت «الواي ماكس والدي سي إل» انقطعت عن منطقة سرت بعد ظهر اليوم السبت بسبب خلل فني تقريبًا.

وأوضح أن الجهات المختصة بقطاع الاتصالات الوسطى بدأت في إصلاح العطل بالإمكانات المتاحة.

