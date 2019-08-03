عائلة ليبية تعيش في محطة كهربائية (صور)

تحولت محطة كهربائية صغيرة إلى بيت اتخذته عائلة ليبية ملجأ لها بعد أن ضاقت عليها كل السبل وأقفلت في وجهها كل الأبواب.

حياة بلا معنى تعيشها عائلة عبدالجواد في طرابلس منذ سنوات وتحديدا مقابل فندق الكبير، وعلى الرغم من وقوعها على مرمى حجر من مقر المجلس الرئاسي إلا أنهات ما تزال تراوح مكانها منذ مايزيد عن تسع سنوات، ورغم مناشداتها العديدة للمسؤولين لكنها لم تتلق أي مساعدة او التفاتة.

وكانت كاميرا “218” زارت الأسرة المكونة من أربعة أفراد قبل سنوات، لتعود إليها اليوم وتجد حالتها قد ازدادت سواء، رغم أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اطلع على حالتها.

سنوات ثقيلة مرت على هذه العائلة ذاقت فيها ويلات عديدة منها مضايقات من خارجين عن القانون، إضافة إلى مجازفة العيش بين كوابل كهربائية خطيرة.

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