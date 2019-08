رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لامتحانات الثانوية يزور لجنة التغذية

قام رئيس لجنة الإشراف والمتابعة للامتحانات النهائية للشهادة الثانوية ” د.محمد العتوق ” الخميس ، بزيارة لجنة التغذية خلال عقدها لاجتماعها الدوري داخل مركز اللغات الحية بجامعة طرابلس للاطِّلاع على ما تم إنجازه من الخطوات التحضيرية والتنفيذية بشأن توفير وجبة إفطار صحية للطلاب الممتحنين بمرحلة شهادة إتمام التعليم الثانوي للعام الداراسي الجاري .

واطلع ” العتوق ” على سير عمل اللجنة واستعرض الصعوبات والمشاكل التي تواجهها ، وبحث سبل تذليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها .

وفي حديث خاص للموقع الإلكتروني للوزارة أكد الدكتور ” العتوق ” على أن دور لجنة الإشراف والمتاعبة هو التواصل ومتابعة العمل مع اللجان النوعية بشكل يومي ودوري من أجل تقديم الأفضل بهدف إنجاح تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية .

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم تكثف جهودها هذه الأيام وتعقد لقاءات مستمرة مع لجان نوعية شكلتها للتحضير والتجهيز لامتحانات الشهادة الثانوية ومع جهات وقطاعات حكومية أخرى ذات علاقة، بهدف توفير بيئة آمنة ومحفزة وهادئة ومريحة للطلاب طيلة فترة الامتحانات بما يضمن أدائها بكل نزاهة وشفافية ويحقق تقييما حقيقيا لكافة عناصر المنظومة التعليمية .

