انقطاع الكهرباء يضرب مرافق حيوية وخدمية

دخلت أزمة انقطاع الكهرباء في مراحل جديدة أكثر قسوة نظرا لانعكاسها بشكل مباشر على كل المرافق الحيوية والخدمية في ليبيا، وأهمّها المياه.

وتوقفت جميع آبار المياه ومحطات الضخ بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، الجمعة، إثر انقطاع عام للكهرباء، قبل أن تعلن شركة الكهرباء تغذية منظومة النهر الصناعي بالتيار الكهربائي.

وطمأن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، الليبيين بأن أزمة الإظلام التام الذي طغى على ليبيا وأثّر على ضخّ المياه، بدأت تتلاشى وأن كوادره تبذل قصارى جهدها بالحقول لإعادة المياه بعد شحن محطة الكهرباء الرئيسية الأولى والثانية، إضافة إلى المحطات الفرعية.

ولم تغفل العامة للكهرباء الإشارة إلى سطوة مجموعات مسلحة والمناطق التي ترفض طرح الأحمال، وغياب الجهات الرادعة، وأنها ساهمت في تراجع خدماتها، التي من المفترض أن تكون تحت حماية الجهات الحكومية.

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