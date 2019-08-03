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انقطاع الكهرباء يضرب مرافق حيوية وخدمية

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخلت أزمة انقطاع الكهرباء في مراحل جديدة أكثر قسوة نظرا لانعكاسها بشكل مباشر على كل المرافق الحيوية والخدمية في ليبيا، وأهمّها المياه.

وتوقفت جميع آبار المياه ومحطات الضخ بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، الجمعة، إثر انقطاع عام للكهرباء، قبل أن تعلن شركة الكهرباء تغذية منظومة النهر الصناعي بالتيار الكهربائي.

وطمأن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، الليبيين بأن أزمة الإظلام التام الذي طغى على ليبيا وأثّر على ضخّ المياه، بدأت تتلاشى وأن كوادره تبذل قصارى جهدها بالحقول لإعادة المياه بعد شحن محطة الكهرباء الرئيسية الأولى والثانية، إضافة إلى المحطات الفرعية.

ولم تغفل العامة للكهرباء الإشارة إلى سطوة مجموعات مسلحة والمناطق التي ترفض طرح الأحمال، وغياب الجهات الرادعة، وأنها ساهمت في تراجع خدماتها، التي من المفترض أن تكون تحت حماية الجهات الحكومية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هذا الانقطاع متعمد من بعض القباءل ضد العاصمة وبعض المدن الليبية – ولم ينقطع على مصراتة التي توجد فيها تشاركيات الألبان والزبادي والعصائر ومصنع الحديد والصلب الليبي داخل مصراتة – هذه اعمال تخريبية وسرقات مشتركة بين عصابات مصراتة وبعض الخوارج المصريين والتوانسة والأجانب – وخصوصا بعد ما انتقد الشعب الليبي تدخلات سلامة . في شءون الشعب الليبي .
    يجب عاى فوات الأمن بحكومة. طرابلس أخذ دوريات تفتيش بالمروحيات والكشافات الضوئية الليلية بالتعاون مع شباب امن المدن الشريفة والصادقة ومعرفة سيارات لصوص الأغنام الليبية ومهربي البنزين على خط الحدود الليبية وخاصة الجهة الغربية لبلاد وتامين المدن بسبب انقطاع الكهرباء . المتعمد من المصراتيين .

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