المجلس الأعلى للتصوف ينفي إصادر أي بيانات باسمه

جدد المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي السني في ليبيا نفيه إصدار أي بيان باسمه، وأنه متوقف عن النشر بسبب الظروف الراهنة، محذرا من أن ما ينشر في وسائل الإعلام من بيانات باسم مجلس التصوف هو تزوير من المؤدلجين التابعين للجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان المسلمين عبر صفحة مزورة.

وأكد المجلس على موقفه منذ تأسيسه، باحترام الآخرين وعدم السباب وإطلاق الشتائم، ونأيه عن الخوض في الأمور السياسية التي قال إن لها أماكن مخصصة بحسب البيان.

